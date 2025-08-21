Этой осенью выйдет новый сборник Anthology 4 британской рок-группы The Beatles. Об этом сообщил музыкант Пол Маккартни в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 — музыка, книга и сериал на [сервисе потокового вещания] Disney+ выйдут этой осенью», — написал один из основателей коллектива.

По данным телеканала Sky News, сборник будет состоять из 13 демо-версий песен, сессионных записей и ранее не выпускавшихся треков. Помимо этого, осенью выпустят расширенную версию документального сериала «Антология The Beatles», показ которого впервые состоялся в 1995 году.

Сборник Anthology 4 выйдет спустя почти 30 лет после релиза первых трех частей Anthology в 1995–1996 годах.

В июне сыновья участников квартета The Beatles записали совместную песню. Зак Старки, сейчас играющий с группой The Who, подтвердил, что сын Джона Леннона Шон Оно и сын Пола Маккартни Джеймс исполнили вокальные партии на грядущем сингле его супергруппы «Mantra of the Cosmos».

