На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пол Маккартни анонсировал выход нового сборника The Beatles

Маккартни: новый сборник The Beatles выйдет этой осенью
true
true
true
close
imago images/United Archives/Global Look Press

Этой осенью выйдет новый сборник Anthology 4 британской рок-группы The Beatles. Об этом сообщил музыкант Пол Маккартни в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«История The Beatles их собственными словами. Anthology 2025 — музыка, книга и сериал на [сервисе потокового вещания] Disney+ выйдут этой осенью», — написал один из основателей коллектива.

По данным телеканала Sky News, сборник будет состоять из 13 демо-версий песен, сессионных записей и ранее не выпускавшихся треков. Помимо этого, осенью выпустят расширенную версию документального сериала «Антология The Beatles», показ которого впервые состоялся в 1995 году.

Сборник Anthology 4 выйдет спустя почти 30 лет после релиза первых трех частей Anthology в 1995–1996 годах.

В июне сыновья участников квартета The Beatles записали совместную песню. Зак Старки, сейчас играющий с группой The Who, подтвердил, что сын Джона Леннона Шон Оно и сын Пола Маккартни Джеймс исполнили вокальные партии на грядущем сингле его супергруппы «Mantra of the Cosmos».

Ранее лидер Cream Soda запатентовал название группы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами