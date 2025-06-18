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Сыновья участников квартета The Beatles записали совместную песню

Сыновья музыкантов Леннона, Маккартни и Старра записали общую песню
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AP

Сыновья участников квартета The Beatles записали совместную песню. Об этом рассказал сын барабанщика Ринго Старра Зак Старки на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зак Старки, сейчас играющий с группой The Who, подтвердил, что сын Джона Леннона Шон Оно Леннон и сын Пола Маккартни Джеймс Маккартни исполнили вокальные партии на грядущем сингле его супергруппы «Mantra of the Cosmos».

В записи трека «Rip Off» не участвовал только сын Джорджа Харрисона — Дхани Харрисон, также занимающийся музыкой.

До этого Зак Старки просил не считать его сотрудничество с Шоном Ленноном и Джеймсом Маккартни мини-воссоединением The Beatles.

«Это моя группа «Mantra of the Cosmos» с их участием», — уточнил он.

По словам Старки, участие Харрисона-младшего ему не требовалось.

В 2024 году Джеймс и Шон выпустили совместную песню «Primrose Hill», с Заком Старки они до этого не работали.

Накануне вдова Джона Леннона Йоко Оно вспомнила о травле фанатами The Beatles.

Ранее организаторы международного песенного конкурса «Интервидение», который пройдет в России в 2025 году, подтвердили участие представителей США.

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