Родригез высказался о значимости Черкизовского рынка в 1990-е

Артист Родригез: Черкизовский рынок для многих был легендарным местом
Пресс-служба Тимура Родригеза

Певец и телеведущий Тимур Родригез на премьере документального сериала «Черкизон. Ад и рай новой России» высказался о значимости Черкизовского рынка для россиян в 1990-х. По его словам, которые цитирует «Пятый канал», приезжая из провинции в Москву, люди первым делом направлялись именно туда.

«Мы идем на рынок не в своем маленьком городе, а идем на рынок в Москве! И неважно, это был какой: страшный рынок, с непонятными вещами, с палем и так далее. Это «Черкизон»! Я в Москве, смотри, что себе оторвал» — сказал артист.

Он добавил, что жители России в те времена делились на тех, кто никогда не был на Черкизовском рынке, и тех, кто хотя бы раз посетил это место. Причем последних, по его мнению, было большинство.

Премьера сериала о главном рынке страны в девяностые-нулевые и его хозяине Тельмане Исмаилове состоялась 19 августа в онлайн-кинотеатре Okko. Почему проект является важнейшим доком года и при чем тут «Аутсорс» с «Нарко» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» представила рейтинг российских фильмов 2025 года.

