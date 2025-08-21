Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян

Блогер Эльдар Джарахов заявил, что любит Россию, после отмены его выступлений

Блогер и певец Эльдар Джарахов в беседе с «Газетой.Ru» принес извинения за публичные оскорбления россиян.

Джарахов признался, что глубоко сожалеет о словах, которые произнес. Он назвал их оскорбительными и неправильными. По словам блогера, он никогда не был и не является русофобом.

«Я еще раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — отметил певец.

По словам Джарахова, около 10 лет назад многие блогеры строили свои образы на гротеске и провокациях. Артист считал, что его фразы воспримут как часть роли.

«Это была исключительно история про неуместный, неподобающий юмор, а не мои убеждения. И меня очень расстраивает, когда вместо борьбы с реальными проблемами люди занимаются имитацией деятельности, вырывая из контекста события десятилетней давности», — отметил музыкант.

20 августа выступление Эльдара Джарахова отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае после жалоб общественников.

Представители общественного движения «Народный фронт» утверждают, что Джарахов публично оскорблял соотечественников, а также использовал антироссийскую риторику для самопродвижения и поддерживал недружественные государства. Общественники уверены, что он «известен своими связями с враждебной политической эмиграцией и «иноагентами».

