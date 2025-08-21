На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эльдар Джарахов извинился за публичные оскорбления россиян

Блогер Эльдар Джарахов заявил, что любит Россию, после отмены его выступлений
true
true
true
close
Пресс-служба певицы Mona

Блогер и певец Эльдар Джарахов в беседе с «Газетой.Ru» принес извинения за публичные оскорбления россиян.

Джарахов признался, что глубоко сожалеет о словах, которые произнес. Он назвал их оскорбительными и неправильными. По словам блогера, он никогда не был и не является русофобом.

«Я еще раз извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова. Я очень люблю Россию и всю свою жизнь посвятил людям здесь и жизни в этой стране», — отметил певец.

По словам Джарахова, около 10 лет назад многие блогеры строили свои образы на гротеске и провокациях. Артист считал, что его фразы воспримут как часть роли.

«Это была исключительно история про неуместный, неподобающий юмор, а не мои убеждения. И меня очень расстраивает, когда вместо борьбы с реальными проблемами люди занимаются имитацией деятельности, вырывая из контекста события десятилетней давности», — отметил музыкант.

20 августа выступление Эльдара Джарахова отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае после жалоб общественников.

Представители общественного движения «Народный фронт» утверждают, что Джарахов публично оскорблял соотечественников, а также использовал антироссийскую риторику для самопродвижения и поддерживал недружественные государства. Общественники уверены, что он «известен своими связями с враждебной политической эмиграцией и «иноагентами».

Ранее Гоблин оценил запрет мема «Ненавижу цыган» из фильма Гая Ричи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами