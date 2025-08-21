Shaman планирует отправиться на гастроли в КНДР

Певец Shaman заявил, что поедет на гастроли в КНДР

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) признался в беседе с ТАСС, что планирует снова посетить КНДР.

Shaman рассказал, что отправиться на гастроли в Северную Корею до конца 2025 года. Артист также поделился впечатлениями от первого концерта в КНДР. Певец заявил, что ему удалось «раскачать» аудиторию.

«Корейцы позиционируют себя как сдержанная публика, когда я вышел на сцену — мне удалось их раскрыть, я им подарил свободу, они стали мне подпевать. Потом я начал хулиганить и вышел в зал», — поделился исполнитель.

Дронов отметил, что корейцы были шокированы его поведением, однако впечатлены.

«Зрители начали вставать с мест и пытаться дотянуться до меня», — вспомнил певец.

В августе Shaman выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города.

Shaman пел песни «Моя Россия», «Встанем» и другие патриотические песни. Также ЦТАК отметило, что в концерте участвовали ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Ранее в Госдуме предложили внести песни Shaman в программу детских садов.