Мэтт Дэймон подавился свиным ребром на ужине в гостях у комика

Актер Дэймон подавился на ужине в гостях у телеведущего Киммела

Телеведущий Джимми Киммел рассказал, как однажды спас актера Мэтта Дэймона. В этом он признался в интервью Variety.

Киммел рассказал, что однажды Дэймон ужинал у него дома и подавился свиным ребром, приготовленным хозяином. По словам телеведущего, кусок мяса застрял у Дэймона в горле на полтора часа.

«Я сказал: «Нам нужно отвезти его в больницу», потому что, если что-то случится у меня дома, я сяду в тюрьму на всю оставшуюся жизнь», — вспоминает он.

Вместе с братом Дэймона они нашли решение на YouTube: актер медленно ел небольшие кусочки хлеба, чтобы ребрышко продвинулось в желудок.

«Мы много раз пробовали прием Геймлиха. Но ребрышко было слишком глубоко», — добавил он.

57-летний Киммел и 54-летний Дэймон — близкие друзья. Кроме того, они находятся в давней показной «вражде», в ходе которой публично обмениваются оскорблениями.

