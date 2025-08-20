Мэтт Дэймон подавился свиным ребром на ужине в гостях у комика

Телеведущий Джимми Киммел рассказал, как однажды спас актера Мэтта Дэймона. В этом он признался в интервью Variety.
Киммел рассказал, что однажды Дэймон ужинал у него дома и подавился свиным ребром, приготовленным хозяином. По словам телеведущего, кусок мяса застрял у Дэймона в горле на полтора часа.
«Я сказал: «Нам нужно отвезти его в больницу», потому что, если что-то случится у меня дома, я сяду в тюрьму на всю оставшуюся жизнь», — вспоминает он.
Вместе с братом Дэймона они нашли решение на YouTube: актер медленно ел небольшие кусочки хлеба, чтобы ребрышко продвинулось в желудок.
«Мы много раз пробовали прием Геймлиха. Но ребрышко было слишком глубоко», — добавил он.
57-летний Киммел и 54-летний Дэймон — близкие друзья. Кроме того, они находятся в давней показной «вражде», в ходе которой публично обмениваются оскорблениями.
