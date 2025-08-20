На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэтт Дэймон подавился свиным ребром на ужине в гостях у комика

Актер Дэймон подавился на ужине в гостях у телеведущего Киммела
close
Global Look Press

Телеведущий Джимми Киммел рассказал, как однажды спас актера Мэтта Дэймона. В этом он признался в интервью Variety.

Киммел рассказал, что однажды Дэймон ужинал у него дома и подавился свиным ребром, приготовленным хозяином. По словам телеведущего, кусок мяса застрял у Дэймона в горле на полтора часа.

«Я сказал: «Нам нужно отвезти его в больницу», потому что, если что-то случится у меня дома, я сяду в тюрьму на всю оставшуюся жизнь», — вспоминает он.

Вместе с братом Дэймона они нашли решение на YouTube: актер медленно ел небольшие кусочки хлеба, чтобы ребрышко продвинулось в желудок.

«Мы много раз пробовали прием Геймлиха. Но ребрышко было слишком глубоко», — добавил он.

57-летний Киммел и 54-летний Дэймон — близкие друзья. Кроме того, они находятся в давней показной «вражде», в ходе которой публично обмениваются оскорблениями.

Накануне в Липецке из горла пенсионерки достали трехсантиметровую рыбную кость.

Ранее Эвелина Бледанс раскрыла, где зарыла пуповину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами