На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Post Malone попытался чокнуться бокалом с фанатом, но упал со сцены

Рэпер Post Malone упал со сцены на концерте в США, поднимая бокал за поклонника
true
true
true

Рэпер Post Malone (он же — Остин Ричард Пост) упал со сцены во время своего выступления в американском городе Глендейл, штат Аризона. Об этом сообщает Billboard.

Post Malone исполнял трек «Pour Me A Drink» с пластиковым стаканом в руках, когда, судя по завирусившемуся в сети ролику, заметил в первом ряду фаната с бокалом. Тогда артист решил чокнуться с поклонником, но упал, поскольку балка на краю сцены оказалась не закреплена.

«Мне очень жаль Остина! Я люблю тебя, шоу было потрясающим! Я не хотел стать причиной твоей почти сломанной спины», — написал фанат Post Malone в соцсетях.

В начале июня Post Malone уже падал на сцене во время концерта в Орландо. Музыкант поскользнулся, но быстро встал и продолжил выступление.

В начале года сообщалось, что Post Malone оставил матери-одиночке $20 тыс. чаевых при чеке в $1.

Ранее стало известно, что Тим Бертон снимет первый за 13 лет мультфильм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами