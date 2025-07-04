Post Malone попытался чокнуться бокалом с фанатом, но упал со сцены

Рэпер Post Malone упал со сцены на концерте в США, поднимая бокал за поклонника

Рэпер Post Malone (он же — Остин Ричард Пост) упал со сцены во время своего выступления в американском городе Глендейл, штат Аризона. Об этом сообщает Billboard.

Post Malone исполнял трек «Pour Me A Drink» с пластиковым стаканом в руках, когда, судя по завирусившемуся в сети ролику, заметил в первом ряду фаната с бокалом. Тогда артист решил чокнуться с поклонником, но упал, поскольку балка на краю сцены оказалась не закреплена.

«Мне очень жаль Остина! Я люблю тебя, шоу было потрясающим! Я не хотел стать причиной твоей почти сломанной спины», — написал фанат Post Malone в соцсетях.

В начале июня Post Malone уже падал на сцене во время концерта в Орландо. Музыкант поскользнулся, но быстро встал и продолжил выступление.

В начале года сообщалось, что Post Malone оставил матери-одиночке $20 тыс. чаевых при чеке в $1.

Ранее стало известно, что Тим Бертон снимет первый за 13 лет мультфильм.