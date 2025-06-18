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Клава Кока захотела свадьбу в Эрмитаже

Певица Клава Кока призналась, что хочет провести свадьбу в Эрмитаже
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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что хотела бы организовать свадьбу в Эрмитаже.

«Я бы очень хотела больше коллаборировать с Эрмитажем, если так можно сказать. Кажется, такие слова молодежи нельзя применять к Эрмитажу, но да. Я бы хотела здесь и клип снять, и сниппет снять, и погулять, и свадьбу провести, и вообще все!» — заявила артистка.

Кока считает очень красивым, если молодой человек сделает предложение своей возлюбленной в Эрмитаже.

Известно, что Клава Кока стала ведущей цифровых маршрутов — исторического, юмористического и музейного — по Государственному Эрмитажу. Вместе с ней в акции приняли участие писатель Сергей Минаев и комик Евгений Чебатков. Цифрового проект «Один музей. Три взгляда» стартовал 17 июня.

В рамках проекта Минаев расскажет посетителям о подвигах и судьбоносных поворотах истории России, а Чебатков раскроет подлинные сюжеты известных художественных произведений. Кока проведет музейный маршрут для молодой и любознательной аудитории.

Ранее сообщалось, что Клава Кока могла поехать на «Евровидение».

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