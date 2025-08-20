На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал Дмитрия Дюжева за неоплату штрафа

Суд в Москве оштрафовал актера Дмитрия Дюжева за неоплату в срок другого штрафа
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Дмитрия Дюжева на 10 тыс. рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом говорится официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дело актера проходило по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). В кодексе указано, что нарушителя могут оштрафовать в двукратном размере, арестовать на срок до 15 суток либо привлечь к обязательным работам на период до 50 часов.

При этом не уточняется, за что именно 47-летнего актера оштрафовали изначально.

23 мая РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию сообщали, что в Москве оштрафовали актера Игоря Верника за то, что он своевременно не оплатил другой штраф.

Ранее на имущество актера Смольянинова наложили арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами