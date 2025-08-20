Суд оштрафовал Дмитрия Дюжева за неоплату штрафа

Суд в Москве оштрафовал актера Дмитрия Дюжева за неоплату в срок другого штрафа

Мировой суд в Москве оштрафовал актера Дмитрия Дюжева на 10 тыс. рублей за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом говорится официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дело актера проходило по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). В кодексе указано, что нарушителя могут оштрафовать в двукратном размере, арестовать на срок до 15 суток либо привлечь к обязательным работам на период до 50 часов.

При этом не уточняется, за что именно 47-летнего актера оштрафовали изначально.

23 мая РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию сообщали, что в Москве оштрафовали актера Игоря Верника за то, что он своевременно не оплатил другой штраф.

Ранее на имущество актера Смольянинова наложили арест.