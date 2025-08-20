Белорусская певица Рита Дакота получила гражданство России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Маргарита Герасимович (настоящее имя Дакоты) получила российский паспорт 22 декабря 2022 года. В июле 2023-го она сменила фамилию на Белогай.

В июле Рита Дакота сообщила, что «больше не может давать концерты в России». Артистка поделилась в личном блоге роликами, как она рыдала, узнав эту информацию, ее руки тряслись, а сердце «выпрыгивало из груди». По словам артистки, с тех пор ее жизнь разделилась на «до» и «после». Это разбило ей сердце.

Певица считает, что из-за отсутствия концертов в России она потеряла свою миссию — теперь она не может служить людям, обнимать и соединять их своей музыкой. Дакота не уверена, что ей удастся пережить это, «не свихнувшись от боли».

По словам артистки, она пела в России, «пока могла оставаться свободным, честным и независимым артистом». Последний концерт Дакоты в Москве прошел в октябре 2023 года. Осенью того же года знаменитость вместе с семьей переехала в США. Она уверяла, что переехала «на зиму», но с тех пор не возвращалась.

Ранее у Риты Дакоты заподозрили серьезное психическое расстройство.