На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рита Дакота получила гражданство России

SHOT: певица Рита Дакота получила гражданство России
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Белорусская певица Рита Дакота получила гражданство России. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Маргарита Герасимович (настоящее имя Дакоты) получила российский паспорт 22 декабря 2022 года. В июле 2023-го она сменила фамилию на Белогай.

В июле Рита Дакота сообщила, что «больше не может давать концерты в России». Артистка поделилась в личном блоге роликами, как она рыдала, узнав эту информацию, ее руки тряслись, а сердце «выпрыгивало из груди». По словам артистки, с тех пор ее жизнь разделилась на «до» и «после». Это разбило ей сердце.

Певица считает, что из-за отсутствия концертов в России она потеряла свою миссию — теперь она не может служить людям, обнимать и соединять их своей музыкой. Дакота не уверена, что ей удастся пережить это, «не свихнувшись от боли».

По словам артистки, она пела в России, «пока могла оставаться свободным, честным и независимым артистом». Последний концерт Дакоты в Москве прошел в октябре 2023 года. Осенью того же года знаменитость вместе с семьей переехала в США. Она уверяла, что переехала «на зиму», но с тех пор не возвращалась.

Ранее у Риты Дакоты заподозрили серьезное психическое расстройство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами