Анастасия Волочкова назвала Сочи колхозным городом

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что больше не вернется в Сочи
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала Сочи.

Волочкова заявила, что больше никогда не связывала бы свою жизнь с Сочи, несмотря на баллотирование в мэры в 2009 году. Она назвала город ужасным. По словам артистки, она не хотела становиться мэром Сочи.

«Местные добрые люди сами собрали мне документы и все подготовили. Я в Сочи была недавно впервые с 2009 года. Как был колхоз, так и остался. Меня принудили баллотироваться. А город сам по себе вообще очень криминальный. Это мне рассказали жители. Полный совок!» — поделилась танцовщица.

Балерина добавила, что после выступления в августе 2025 года больше никогда не вернется в Сочи.

В июне Анастасия Волочкова пожаловалась на ПМЭФ-2025, что до сих пор не имеет звания народной артистки России.

По мнению Волочковой, она давно завоевала статус народной артистки. Танцовщица также уверила, что не придумывала скандалы ради хайпа. Как отметила балерина, она заработала свою славу трудом, талантом и непростой судьбой. Она назвала свою жизнь очень драматичной.

Ранее Волочкову захотел похитить шейх.

