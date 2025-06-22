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Волочкова пожаловалась, что не имеет звания народной артистки: «Прима-балерина всея Руси»

Артистка Волочкова заявила, что вошла в историю как великая русская балерина
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на ПМЭФ-2025, что до сих пор не имеет звания народной артистки России. Об этом сообщает «КП-Петербург».

По мнению Волочковой, она давно завоевала статус народной артистки. Танцовщица также уверила, что не придумывала скандалы ради хайпа. Как отметила балерина, она заработала свою славу трудом, талантом и непростой судьбой. Она назвала свою жизнь очень драматичной.

Волочкова заявила, что прошла большое количество испытаний, травли, невероятной жестокости и зависти, которые не выдержали бы многие мужчины.

«Я проходила все эти испытания с честью, достоинством и с добрым сердцем. Я уже вошла в историю как настоящая великая русская балерина. Я с чувством юмора скажу, я – прима-балерина всея Руси. Меня знают с 5 лет, обожают за мою искренность и как раз за отсутствие хайпа», — поделилась артистка.

В апреле 2025 года Волочкова продала свою 200-метровую квартиру в центре Санкт-Петербурга за 165 миллионов рублей. Она опровергла, что сделала это из-за нужды в деньгах и жизненными сложностями.

Ранее Волочкова объяснила любовь к перелетам в экономе.

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