Актер, сыгравший одного из главных героев фильма «Такси», приехал в Дагестан

Французский актер Насери приехал в Дагестан для съемок в рекламе магазина одежды
Французский актер Сами Насери, известный по главной роли в фильме «Такси», приехал в Хасавюрт в Дагестане, чтобы сняться в рекламе местного магазина одежды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 64-летний актер приехал пару дней назад и уже успел прогуляться по городу, попробовать шашлыки и заглянуть в магазин, где примерил одежду и устроил фотосессию.

Владелец бутика одежды, который организовал приезд Насери, заявил, что планирует «снять кино на европейском уровне за границей с мировыми звездами».

В октябре 2023 года звезда фильма «Такси» принял участие в съемках рекламного ролика ташкентского автомобильного рынка и местной сети фастфуда Feed Up. По сюжету посетитель авторынка интересуется экзотическим китайским родстером Songsan SS Dolphin стоимостью $86 тысяч, предельные возможности которого демонстрирует Насери, поедая на ходу бургер.

Все персонажи ролика разговаривают на узбекском языке, включая самого артиста.

Ранее в Красноярск прилетел актер «Игры престолов».

