В Красноярск на турнир Siberian Power Show прилетел актер «Игры престолов»

В Красноярск на турнир по силовому экстриму прилетел актер Бьернссон

На турнир по силовому экстриму Siberian Power Show прилетел известный силач, звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе турнира.

Бьернссона угостили караваем, а также подарили джерси хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

Джерси Овечкина оказалось мало Бьернссону, но по этому поводу посмеялись все, включая актера. Бьернссону понравился каравай, он попросил несколько кусков.

Также организаторы ответили на вопрос, почему подарили актеру джерси Овечкина, а не местного спортсмена из Красноярска.

«Так как сейчас Овечкин самый главный и узнаваемый русский спортсмен, то организаторы решили подарить ему именно его джерси. Визит западных селебов в Россию сейчас редкое явление, решили так показать дружеское взаимоотношение западного спорта и культуры с российскими», — сказали организаторы.

Бьернссон родился в 1988 году в Рейкьявике. В сериале «Игра престолов» он исполнил роль Григора Клигана. Также Бьернссон является многократным призером соревнований за звание «Самый сильный человек планеты».

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