Татьяна Буланова попала в список «Миротворца»

Певицу Буланову внесли в базу сайта «Миротворец» за поддержку СВО
Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова попала в список украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает PostNews.

Поводом для внесения в базу стали выступление артистки перед ранеными бойцами специальной военной операции и поддержка СВО. В карточке Булановой утверждается, что она «покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Также сайт назвал Буланову соучастницей «преступлений против Украины и ее граждан».

В доказательство своей позиции авторы карточки нашли цитату Булановой из одного из интервью: «Я люблю свою родину, я горжусь своей родиной».

На портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

Накануне заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попали в базу украинского сайта «Миротворец». Они обвиняются в открытой информационной поддержке специальной военной операции, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Надежда Кадышева попала в базу «Миротворца».

