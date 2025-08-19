Во Франции продают билеты на вечеринку Тимати за 2,8 млн рублей

Во Франции начали продавать билеты на вечеринку Flava рэпера Тимати (Тимур Юнусов – настоящее имя) в Сен-Тропе. Об этом сообщает портал «Страсти».

Мероприятие пройдет в одном из самых дорогих ресторанов города Verde Beach. По данным издания, стоимость билета на вечеринку варьируется от €300 (около 28 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru») до €30 тысяч (около 2,8 млн рублей). Места рядом с танцполом обойдутся посетителям в €1,5 тысячи (141 тысяча рублей). Самое дорогое место располагается в специальной зоне рядом с диджейским.

На данный момент Тимати развивает свои бизнес-проекты. Артист вместе со своим партнером, бизнесменом Антоном Пинским, и компанией «Синдика» приобрели активы Starbucks в России за примерно 500 млн руб. Пинский заявлял, что запущенная ими сеть Stars Coffee в конце сентября — начале ноября 2022 года в январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале превысила их.

Ранее сообщалось, что Тимати претендует на льготы многодетного отца.