Кате IOWA подарили 38 тортов на день рождения

Певица Катя IOWA в день рождения открыла выставку «Симпоэзис»
Коля Зверков/Пресс-служба Кати IOWA

Певица Катя IOWA представила свой дебютный выставочный проект «Симпоэзис» и отметила день рождения в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба исполнительницы.

Проект, объединивший живопись, скульптуру, музыку и поэзию, IOWA создала под кураторством Владимира Манка. В экспозицию вошли масштабные полотна и глиняные скульптуры, поэтические строки и специально написанный саунд-дизайн.

Артистка также призналась, что ей никогда в жизни не дарили праздничных тортов. На вернисаже друзья и коллеги преподнесли ей сразу 38 тортов — по одному за каждый год жизни.

«То, что произошло с тортами… У меня просто нет слов. Спасибо, что подарили мне мечту, которой у меня никогда не было! Ваша поддержка и любовь — бесценны», — прослезилась артистка.

Коля Зверков/Пресс-служба Кати IOWA

Выставка «Симпоэзис» продлится до 7 сентября в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке».

Накануне солистка «Миража» Екатерина Болдышева рассказала о необычном подарке от мужа на день рождения.

Ранее Мадонне подарили торт-лабубу с грудью.

