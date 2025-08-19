Кате IOWA подарили 38 тортов на день рождения

Певица Катя IOWA представила свой дебютный выставочный проект «Симпоэзис» и отметила день рождения в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба исполнительницы.

Проект, объединивший живопись, скульптуру, музыку и поэзию, IOWA создала под кураторством Владимира Манка. В экспозицию вошли масштабные полотна и глиняные скульптуры, поэтические строки и специально написанный саунд-дизайн.

Артистка также призналась, что ей никогда в жизни не дарили праздничных тортов. На вернисаже друзья и коллеги преподнесли ей сразу 38 тортов — по одному за каждый год жизни.

«То, что произошло с тортами… У меня просто нет слов. Спасибо, что подарили мне мечту, которой у меня никогда не было! Ваша поддержка и любовь — бесценны», — прослезилась артистка.

Выставка «Симпоэзис» продлится до 7 сентября в галерее «ЗДЕСЬ на Таганке».

