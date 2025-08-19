На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солистка «Миража» рассказала о необычном подарке от мужа

Певица Болдышева рассказала, что муж в день рождения удивил ее сервизом из детства
true
true
true
close
Пресс-служба группы «Мираж»

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о необычном подарке от мужа. Воспоминаниями она поделилась с «Газетой.Ru».

По словам Болдышевой, ее супруг, гитарист «Миража» Алексей Горбашов, любит делать сюрпризы.

«Например, в этом году незадолго до моего дня рождения мне на глаза попался сервиз, который я помню с детства. Это редкая, сейчас уже антикварная вещь, которая была у нас в доме. В нашей семье им пользовались, перевозили с одной квартиры на другую, и в результате большая часть этого сервиза побилась», — рассказывает артистка.

Недавно певица увидела такой сервиз на сервисе объявлений — набор посуды продавали в Ленинградской области.

«Но я и в мыслях своих не держала того, чтобы его купить. Во-первых, это дорого, а во-вторых, за ним бы пришлось ехать за тридевять земель. В объявлении было сказано, что доставка исключена, да это понятно — кто решиться отправлять такую вещь с доставкой? Поэтому я забыла о ней думать. Но Алексей решил иначе. Он понял, что эта вещь мне действительно дорога, и он нашел способ, как сделать так, чтобы сервиз оказался у меня дома. В день моего рождения мы собрались с моими самыми близкими в ресторане, и спустя какое-то время в дверях заведения появилась наша водитель Ольга с большим чемоданом. Оказалось, Алексей связался с продавцом, и Ольга специально съездила ради этого сервиза в Санкт-Петербург! Я до сих пор не верю, что этот сервиз у меня дома. И я пользуюсь теперь им каждый день, ведь это память о маме, о доме, о моем детстве», — говорит Болдышева.

Накануне Болдышева рассказала о выступлениях перед чиновниками.

Ранее солистка «Миража» вспомнила, как потеряла голос перед выходом на сцену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами