Солистка «Миража» рассказала о необычном подарке от мужа

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о необычном подарке от мужа. Воспоминаниями она поделилась с «Газетой.Ru».

По словам Болдышевой, ее супруг, гитарист «Миража» Алексей Горбашов, любит делать сюрпризы.

«Например, в этом году незадолго до моего дня рождения мне на глаза попался сервиз, который я помню с детства. Это редкая, сейчас уже антикварная вещь, которая была у нас в доме. В нашей семье им пользовались, перевозили с одной квартиры на другую, и в результате большая часть этого сервиза побилась», — рассказывает артистка.

Недавно певица увидела такой сервиз на сервисе объявлений — набор посуды продавали в Ленинградской области.

«Но я и в мыслях своих не держала того, чтобы его купить. Во-первых, это дорого, а во-вторых, за ним бы пришлось ехать за тридевять земель. В объявлении было сказано, что доставка исключена, да это понятно — кто решиться отправлять такую вещь с доставкой? Поэтому я забыла о ней думать. Но Алексей решил иначе. Он понял, что эта вещь мне действительно дорога, и он нашел способ, как сделать так, чтобы сервиз оказался у меня дома. В день моего рождения мы собрались с моими самыми близкими в ресторане, и спустя какое-то время в дверях заведения появилась наша водитель Ольга с большим чемоданом. Оказалось, Алексей связался с продавцом, и Ольга специально съездила ради этого сервиза в Санкт-Петербург! Я до сих пор не верю, что этот сервиз у меня дома. И я пользуюсь теперь им каждый день, ведь это память о маме, о доме, о моем детстве», — говорит Болдышева.

