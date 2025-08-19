Звезда «Белого лотоса» раскрыла, как учится жить после утраты мужа

Актриса Обри Плаза призналась, что старается жить дальше после потери мужа — режиссера Джеффа Баэны. Ее слова передает издание People.

Плаза призналась, что ее жизнь стала ощущаться как «ежедневная борьба» после кончины супруга. Она добавила, что сейчас чувствует себя нормально. Справиться с потерей актрисе помогает ее собака. По словам артистки, питомец оказывает на нее терапевтический эффект.

«В целом, я здесь, и я функционирую. Я очень благодарна за то, что путешествую по миру. Думаю, что со мной все в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу», — поделилась актриса.

Баэна и Плаза поженились в 2021 году после 10 лет отношений.

Режиссера нашли 4 декабря в его доме в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), спасти его не удалось. После трагедии Обри Плаза отказалась от дебютного появления на сцене в качестве ведущей церемонии вручения кинематографической премии «Золотой глобус».

