Солистка «Миража» рассказала о выступлениях перед чиновниками

Певица Болдышева рассказала, что в 90-е чиновники не хлопали на концертах
Пресс-служба группы «Мираж»

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала о выступлениях перед чиновниками. Воспоминаниями о необычных концертах она поделилась с «Газетой.Ru».

По словам Болдышевой, группа привыкла работать с разными залами и часто выступает на стадионах. Однако выступать для маленькой аудитории иногда даже сложнее.

«Не так давно мы выступали на частном мероприятии, там в зале были только мужчины, они очень сдержанно реагировали на выступление, на их лицах не было никаких эмоций. Но после концерта они вынесли такой букет роз, что я не могла его удержать в руках, и сказали, что мы подарили им праздник и незабываемые эмоции», — говорит артистка.

Певица предположила, что держать эмоции при себе — часть корпоративной этики этой компании.

«Я помню, когда мы в 80-е и 90-е выступали в разных государственных ведомствах, там был свой порядок — в зале никто не начинал аплодировать, пока не захлопает присутствующее в зале руководство. Сейчас стало намного демократичнее — зрители на таких мероприятиях ведут себя уже более раскованно и свободно», — говорит Болдышева.

Накануне солисты группы «Мираж» рассказали о гонорарах на четвертом десятке существования группы. Музыканты отметили, что довольны своими доходами от концертов.

Ранее солистка «Миража» вспомнила, как потеряла голос перед выходом на сцену.

