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Солистка «Миража» потеряла голос перед выходом на сцену

Солистка «Миража» Болдышева не стала петь под фонограмму, потеряв голос
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Студия Мираж/YouTube

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала, как потеряла голос перед выходом на сцену. Певица поделилась воспоминаниями с «Газетой.Ru».

По словам Болдышевой, 10 лет тому назад она простыла после прогулки на яхте по Москве-реке.

«Я проснулась на следующее утро и поняла, что со связками что-то не так. Самое ужасное, что у нас в этот вечер концерт на Дне города в Липецке, а я еле говорю. Мы понадеялись, что до концерта еще много времени, и голос восстановится. Пока мы ехали на концерт, я пила какие-то таблетки и периодически полоскала горло. Голос к вечеру, действительно стал лучше, я могла петь вверху, но совсем не могла взять низкие ноты», — рассказывает певица.

Болдышева добавила, что после выхода на сцену лидер группы Алексей Горбашов предупредил зрителей о проблемах с ее здоровьем.

«И вот мы выходим на сцену, и Алексей первым делом говорит: «Мы немного простыли, и у Екатерины сегодня больное горло. Вы хотите, чтобы мы выступили под фонограмму или мы будем петь, как получится, а вы будете нам помогать, если голос будет подводить?» И зрители закричали: не надо фонограмму! Так мы и пели весь концерт — строчку я, строчку зрители», — вспоминает артистка.

Певица и солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева пришла в группу в 1991-м году. По ее словам, с тех пор коллектив всегда выступает без фонограммы.

«Я занимаюсь музыкой в первую очередь потому, что получаю от этого удовольствие. Если я не буду петь живьем, моя работа потеряет весь смысл. Я никогда не думала о голосе. Он живет своей жизнью и меня в общем-то не подводит, за что я ему благодарна», — заключила Болдышева.

Накануне Горбашов ответил на сообщения о том, что запретил экс-солистке Наталии Гулькиной снимать фильм о коллективе.

Ранее Шура рассказал о мечте повторить успех Кадышевой.

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