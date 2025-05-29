Собчак о координаторах по постельным сценам в кино: «Прогрессивное безумие»

Журналистка Ксения Собчак заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что интимные сцены в кино нужно обговаривать с актерами заранее.

Таким образом Собчак прокомментировала новость о том, что каскадерша Девин Ла Белла («Барби») подала иск против актера и режиссера Кевина Костнера из-за съемки сцены изнасилования для фильма «Горизонты: Часть вторая», о которой ее не предупредили. Ла Белла сообщила, что инцидент «резко остановил» ее карьеру, а работа стала пугать.

«История со сценой изнасилования в новом вестерне Кевина Костнера невольно вызывает в памяти еще одну мрачную: про Марлона Брандо и Марию Шнайдер на съемках «Последнего танго в Париже», — заявила Собчак.

На тех съемках, начала журналистка, 19-летняя Брандо узнала уже на площадке о необходимости работать над одной из самых жестоких сцен фильма. Позднее актриса признавалась, что чувствовала себя изнасилованной. Она отмечала, что страдала от депрессии и пристрастилась к наркотикам из-за случившегося.

«Сейчас в новостях мелькают претензии к современным фильмам, например, к «Аноре», где не было координатора интимных сцен, первая реакция у многих: смешно. Казалось бы, вот же прогрессивное безумие — зачем еще кто-то третий в спальне у актеров (помимо всей съемочной группы)? Но если вспомнить ту самую Марию Шнайдер, то в целом становится понятно, откуда ноги растут у этих новых правил», — заявила Собчак.

По словам журналистки, она придерживается позиции про «договоры на берегу». Собчак считает, что актер должен относиться к своему телу как к инструменту, но его нужно предупреждать, с какой музыкой предстоит работать.

«Разумеется, не в каждом фильме нужна гиперопека. И не каждый актер нуждается в «помощнике по близости». Но в таких случаях, думаю, мы можем не скатываться в издевку, тут речь идет о безопасности. Особенно когда ты молодой, а рядом легенда вроде Брандо или Костнера», — подытожила Собчак.

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