В Сибири отменили концерт стендап-комика Алексея Щербакова

В Сибири отменили сольный концерт стендап-комика Алексея Щербакова. Об этом сообщается в соцсетях ДК «Распадский» города Междуреченская, где должно было пройти шоу.

«Никогда такого не было, и вот опять... К сожалению, по причинам, которые не зависят от нас, стендап-концерт отменяется», — рассказали представители площадки.

Из-за чего именно сорвался концерт комика, не уточняется.

Концерт должен был пройти 20 сентября.

В 2024 году на Алексея Щербакова подали иск на 15 млн рублей. Пожаловавшиеся общественники утверждали, что своими выступлениями юморист «приучает к ненормативной лексике» несовершеннолетних, а также «оскорбляет человеческое достоинство». Зеленоградский суд Москвы в итоге отказал в удовлетворении иска к Щербакову.

Накануне подрядчик в суде потребовал с сатирика Семена Альтова около 13 миллионов рублей из-за Лиговских бань в Санкт-Петербурге.

Ранее в Узбекистане запретили Comedy Club.