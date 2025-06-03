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Пелевин согласовал новую сюжетную линию в будущем сериале по «Трансгуманизму Inc.»

Режиссер Бархатов: в сериале по «Трансгуманизму Inc.» Пелевина будет шесть серий
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Режиссер Василий Бархатов заявил, что в будущем сериале по «Трансгуманизму Inc.» Виктора Пелевина будет шесть серий, каждая из которых станет экранизацией отдельной новеллы из романа. Об этом он сообщил в интервью Кинопоиску.

«И есть сквозная история Романа и Антона, их путь от первой встречи и создания корпорации Transhumanism Inc. до не скажу чего. Один был серьезный программист-айтишник, другой был тем медиком, который придумал, как помещать мозг в банки», — уточнил постановщик.

Бархатов рассказал, что новую сюжетную линию он написал в соавторстве с Анной Борисовой. По словам режиссера, эту историю «благословил издалека» сам Пелевин, который прислал ему ответные электронные письма через своего агента. Он заявил, что общение с «нашим литературным Бэнкси» похоже на телефоны с гербами у одного из персонажей «Трансгуманизма Inc.» — Бро Кукуратора.

«Ты поднимаешь трубку, и оттуда тебе неразборчиво подтверждают…» — пояснил он.

Дата премьеры проекта станет известна позднее. По словам Бархатова, он уже собрал в своей голове кастинг мечты и скоро приступит к этапу переговоров с актерами.

Ранее стало известно, что на ТВ пройдет марафон фильмов в честь Пушкинского дня.

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