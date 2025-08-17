В возрасте 48 лет умер актер Дмитрий Гранкин

На 49-м году жизни скончался актер дубляжа Дмитрий Гранкин. Об этом сообщается на его странице в соцсети «Вконтакте».

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек. Кроме того, инсульт, случившийся полтора года назад дал о себе знать, следует из сообщения.

«Дима до последнего дня сохранял позитивный и активный образ жизни-недавно купил сап-борд, что бы покорять Балтику»‎, — говорится в сообщении.

Гранкина похоронили в воскресенье, 17 августа в Санкт-Петербурге.

Гранкин родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работал также в Большом драматическом театре в Петербурге. Ещё подростком он начал работать актером дубляжа - дублировал Хантера в «Париж, Техас» Вима Вендерса. Он также озвучил многих мультипликационных персонажей, среди которых Рон Так-Себе в «Ким Пять-с-плюсом», Хэмми в «Лесной братве» и других.

Накануне сообщалось, что в Казахстане умер актер театра и кино, театральный режиссер Владимир Шустов. Он работал над спектаклями «Ревизор», «Дамы и гусары» и др. Снялся в трех военных фильмах — «Битва за Родину», «Приказ вернуться живым», «Смуглянка».

Ранее писатель Евгений Чижов утонул в Балтийском море в возрасте 58 лет.