На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату

ТАСС: актера Бориса Щербакова перевели в обычную палату
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Народного артиста России Бориса Щербакова перевели в обычную палату. Об этом сообщает ТАСС.

Щербаков отметил, что чувствует себя нормально.

11 августа Telegram-канал Mash сообщил, что 75-летнего Бориса Щербакова госпитализировали с травмой. По данным издания, артист поскользнулся на коврике и упал на балконе. После инцидента сам актер отмечал, что «чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку».

Супруга Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, сообщила, что ее мужу пришлось лечь на операционный стол из-за перелома шейки бедра.

14 августа Telegram-канал Mash утверждал, что врачи диагностировали нарушение в работе сердца Щербакова. По их данным, пульс резко упал до критически низкой отметки ударов. Однако артист якобы отказался от имплантации электрокардиостимулятора. Актер опроверг это и назвал утверждение канала ошибкой.

Борис Щербаков известен по ролям в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда №17», «Федя. Народный футболист».

Ранее суд отказался заочно арестовывать Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами