Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату

Народного артиста России Бориса Щербакова перевели в обычную палату. Об этом сообщает ТАСС.

Щербаков отметил, что чувствует себя нормально.

11 августа Telegram-канал Mash сообщил, что 75-летнего Бориса Щербакова госпитализировали с травмой. По данным издания, артист поскользнулся на коврике и упал на балконе. После инцидента сам актер отмечал, что «чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку».

Супруга Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, сообщила, что ее мужу пришлось лечь на операционный стол из-за перелома шейки бедра.

14 августа Telegram-канал Mash утверждал, что врачи диагностировали нарушение в работе сердца Щербакова. По их данным, пульс резко упал до критически низкой отметки ударов. Однако артист якобы отказался от имплантации электрокардиостимулятора. Актер опроверг это и назвал утверждение канала ошибкой.

Борис Щербаков известен по ролям в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Криминальный квартет», «Легенда №17», «Федя. Народный футболист».

