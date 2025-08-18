На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алексей Чумаков чуть не стал инвалидом и перенес срочную операцию

Певец Алексей Чумаков перенес срочную операцию на позвоночнике
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Алексей Чумаков сообщил в беседе с изданием «СтарХит», что чуть не стал инвалидом.

По словам Чумакова, в отпуске ему стало настолько плохо, что он не мог передвигаться. Его жена, артистка Юлия Ковальчук, настояла на госпитализации. После прилета в Москву артиста отправили в больницу, где ему провели срочную операцию. Певец заявил, что супруга его спасла.

Чумаков добавил, что хирургическое вмешательство длилось пять часов. Как отметил исполнитель, операция прошла успешно.

«На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг», — поделился певец.

В марте Чумаков оказался в центре скандала. Артист признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Ранее вдова Алексея Баталова потеряла зрение.

