«Очередной ноунейм»: Пригожин отказался судиться с Sakura из-за хайпа на имени

Продюсер Пригожин отказался подать в суд на Sakura из-за хайпа на своем имени
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В сети разгорелся скандал из-за того, что начинающий певец под псевдонимом Sakura заявил, что устроенное им мероприятие посетят певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин. Выяснилось, что так он привлекал внимание к своей персоне. Однако музыкальный продюсер заявил, что не имеет к исполнителю претензий и не будет подавать на него в суд.

В беседе с Общественной Службой Новостей Пригожин сообщил, что впервые слышит о певце Sakura.

«Каждый день какой-нибудь ноунейм предпринимает попытку воспользоваться популярностью другого артиста, который вызывает доверие у публики, чтобы притянуть к себе как можно больше зрителей, слушателей, покупателей, если речь идет о продажах. И судиться с тем, кого я не знаю — не вижу смысла», — прокомментировал он инцидент.

Продюсер добавил, что на крайние меры пошел бы лишь в случае, если бы действия исполнителя привели бы к реальным негативным последствиям – например, если бы из-за него пострадали люди или репутация звездной пары. По словам Пригожина, это послужило бы поводом наказать «хулигана». А в целом в шоу-бизнесе нередки ситуации, когда чуть менее известные артисты пытаются снискать славу за счет имен более популярных, заключил продюсер.

До этого Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» опроверг слухи, что его пасынок Арсений Шульгин избивает свою жену Лиану. Он заявил, что это собачья чушь, а супруга пасынка просто упала со стула, когда поправляла шторы, — и ударилась головой. По словам Пригожина, Арсений звонил ему после произошедшего — и они с Валерией помогли девушке с больницей.

Ранее Буланова объяснила отказ работать с Матвиенко и Пригожиным.

