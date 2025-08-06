«Чушь собачья»: Пригожин опроверг слухи, что сын Валерии избил жену

Муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, в беседе с «Газетой.Ru» опроверг слухи, что его пасынок Арсений Шульгин избивает свою жену Лиану.

«Это чушь собачья, она упала со стула. Мы каждый день на связи с детьми. О чем вы говорите? Где Арсений — и где поднять руку на женщину? Он воспитанный мальчик. О чем вы говорите? Никогда в жизни! Вот все, кто это распространяет, я их называю мерзавцами, негодяями и подонками, потому что Арсений, зная его менталитет, он никогда в жизни не позволит себе сделать что-то подобное. Он даже — по своему характеру — голос не повышает на жену. Он добрый, спокойный. Знаете, всем бы быть таким спокойным, как он. Он супервоспитанный, выдержанный», — заявил Пригожин.

Продюсер также уточнил, что супруга Арсения упала со стула, когда поправляла шторы, — и ударилась головой. По словам Пригожина, Арсений звонил ему после произошедшего — и они с Валерией помогли девушке с больницей.

3 августа Лиана Шульгина опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых она запечатлена на носилках в машине скорой помощи. Девушка вышла на связь с подписчиками и рассказала, что упала со стула, в результате этого она получила травму подбородка и начала страдать от сильных головных болей. Позднее СМИ со ссылкой на неназванную подругу Шульгиной написали, что блогершу может избивать муж Арсений.

Ранее Пригожин рассказал о своей мечте об Ирине Винер.