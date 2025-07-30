«Ничего путного!»: Буланова объяснила отказ работать с Матвиенко и Пригожиным

Певица Татьяна Буланова заявила, что ни за что не стала бы работать с российскими продюсерами вне зависимости от условий. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что в прошлом предпринимала такие попытки, но все они обернулись неудачей, в то время как самостоятельные проекты принесли ей вторую волну популярности среди зумеров.

Певица рассказала, что в работала с Игорем Крутым,, а также с другими крупными продюсерами и лейблами.

«Но ничего путного не получалось. Я всегда была адептом того, что нужно самой идти вперед, не надеясь на помощь извне, — подчеркнула артистка. — Лучшие проекты, которые у меня получились, были созданы моими усилиями и усилиями наших ребят, которые были со мной в коллективе».

Буланова добавила, что сегодня не согласилась бы работать ни с кем – Крутым, Игорем Матвиенко или Иосифом Пригожиным вне зависимости от условий, которые ей могли бы предложить. Певица подчеркнула, что ей нравится быть независимым артистом, а продюсировать себя она может самостоятельно.

Напомним, наряду с певицей Надеждой Кадышевой сегодня Татьяна Буланова переживает вторую волну популярности среди молодежи – ее называют «новой любимицей» зумеров. Продюсер Леонид Дзюник на днях заявил, что за одно выступление длительностью 45-50 минут Буланова зарабатывает около трех-пяти миллионов рублей.

Ранее Сергей Соседов усомнился в популярности Кадышевой и Булановой у молодежи.