Стало известно о многомиллионном заработке Алексея Чумакова

«Страсти»: певец Алексей Чумаков заработал на караоке-клубе 66,8 млн рублей
Россия 1

Певец Алексей Чумаков заработал несколько десятков миллионов рублей на своем караоке-клубе. Об этом сообщает портал «Страсти».

Чумаков является совладельцем ООО «КАРАОКЕ № 1» с 2023 года. Заведение находится в центре Москвы. По данным издания, за 2024 год компания получила выручку в размере 66,8 млн рублей с чистой прибылью в 11,6 млн рублей. Отмечается, что в 2023-м выручка клуба составила 62 млн рублей с чистой прибылью в 6,8 млн рублей.

В марте Чумаков оказался в центре скандала. Артист признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая – Алисия.

Ранее Ковальчук захотела стать матерью в третий раз.

