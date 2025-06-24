Ковальчук захотела стать матерью в третий раз: «Не закрыт гештальт по мальчикам»

Певица Юлия Ковальчук рассказала в беседе с порталом «Страсти», что она и ее муж Алексей Чумаков хотят завести третьего ребенка.

Ковальчук уточнила, что пока не беременна. Однако, по словам артистки, она родит «если даст бог». Певица желает, чтобы в их семье появился на свет мальчик.

«У меня не закрыт гештальт по мальчикам. Девчонки уже полноценно. Но я не беременна. Пока порадовать вас такой новостью не могу», — поделилась артистка.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

В марте Чумаков попал в скандал. Певец признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Так он начал роман с певицей Юлией Ковальчук. Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей. Некоторые обвинили артиста в абьюзе.

Сама Ковальчук призналась, что для нее стал неожиданным ажиотаж, который начался вокруг их семьи после интервью. По ее словам, она не поняла, что стало причиной этого. При этом Ковальчук отметила, что на фоне этой ситуации они «стали еще ближе».

Ранее Ковальчук объяснила, почему муж не разрешает ей гастролировать.