«Я не сдаюсь!»: Пригожин рассказал о своей мечте об Ирине Винер

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не оставляет попыток стать более гибким и пытается освоить разные фишки балерин и гимнасток. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что мечтает заняться художественной гимнастикой под руководством одного из главных тренеров страны Ирины Винер.

Продюсер, мечтавший сесть на шпагат, пока этого не добился, но заверил, что может выполнить другие, более простые упражнения.

«Шпагат я не осилил, к сожалению, но я не сдаюсь. Грустно, конечно, что нет сейчас растяжки, как в молодости, но где наша не пропадала», — отметил он.

По словам продюсера, осваивать новые упражнения ему помогает его супруга, певица Валерия, которой все дается легче. При этом он отметил, что был бы рад, если бы Ирина Винер согласилась дать ему пару уроков.

«Я бы с удовольствием стал учеником Ирины Александровны. Это моя мечта даже», — заявил Пригожин.

До этого Иосиф Пригожин ответил хейтерам, обвинившим его в постоянном эпатаже и хайпе разными способами. Он заявил, что действительно пытается привлечь к себе внимание, подчеркнув, что в сфере шоу-бизнеса нельзя обойтись без эпатажа и курьезов, так как он не терпит монотонности и скуки. Продюсер добавил, что ему нет дела до критики, которую он считает признаком успеха, а не проигрыша.

Ранее Пригожин сравнил свою жену Валерию с Дженнифер Лопес.