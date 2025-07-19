Кэти Перри чуть не упала в толпу зрителей на летающей стрекозе

Певица Кэти Перри едва не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско, который состоялся 18 июля. Об этом сообщает People.

Как видно на опубликованном изданием ролике, Перри сидела на летающей над залом стрекозе, когда внезапно случилась поломка — реквизит резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию «Fireworks», стараясь удержаться за опору, а потом дала понять рукой, что с ней все в порядке, и продолжила концерт.

В конце июня певица Бейонсе тоже чуть не упала с одного из объектов своего перформанса. Летающая над залом реквизитная машина исполнительницы сильно накренилась во время ее выступления, из-за чего команда знаменитости прервала выступление. Артистку опустили на сцену, а вернувшись, она сказала слушателям: «Когда я упаду, то знаю, вы меня поймаете!»

В 2023 году Кэти Перри стала мемом после коронации Карла III. Певицу высмеяли за неуклюжесть, поскольку она заблудилась в Вестминстерском аббатстве и долго не могла найти свое место, а на выходе артистка споткнулась, едва не упав в грязь.

Ранее певицу Леди Гагу назвали конкуренткой Shaman из-за наряда в цветах флага России.