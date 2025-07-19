На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кэти Перри чуть не упала в толпу зрителей на летающей стрекозе

Певица Кэти Перри едва не упала в толпу слушателей на концерте в Сан-Франциско
true
true
true

Певица Кэти Перри едва не упала на зрителей на своем концерте в Сан-Франциско, который состоялся 18 июля. Об этом сообщает People.

Как видно на опубликованном изданием ролике, Перри сидела на летающей над залом стрекозе, когда внезапно случилась поломка — реквизит резко начал падать вниз. Певица прекратила исполнять композицию «Fireworks», стараясь удержаться за опору, а потом дала понять рукой, что с ней все в порядке, и продолжила концерт.

В конце июня певица Бейонсе тоже чуть не упала с одного из объектов своего перформанса. Летающая над залом реквизитная машина исполнительницы сильно накренилась во время ее выступления, из-за чего команда знаменитости прервала выступление. Артистку опустили на сцену, а вернувшись, она сказала слушателям: «Когда я упаду, то знаю, вы меня поймаете!»

В 2023 году Кэти Перри стала мемом после коронации Карла III. Певицу высмеяли за неуклюжесть, поскольку она заблудилась в Вестминстерском аббатстве и долго не могла найти свое место, а на выходе артистка споткнулась, едва не упав в грязь.

Ранее певицу Леди Гагу назвали конкуренткой Shaman из-за наряда в цветах флага России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами