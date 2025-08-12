Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей за съемки в заповеднике

Певицу Перри оштрафовали за съемки клипа в национальном парке в Испании

Американскую певицу Кэти Перри оштрафовали на €6 тысяч (полмиллиона рублей) за съемки в охраняемой зоне в Испании. Об этом пишет The Sun.

40-летняя звезда сняла клип для своего сингла Lifetimes в июле 2024 года в природном парке Сес-Салинес на Балеарских островах. В частности, Перри снималась в дюнах острова Сан-Эспальмадор, расположенного на территории природного заповедника Всемирного наследия ЮНЕСКО, охватывающего острова Ибица и Форментера.

После возмущения местных жителей власти Балеарских островов заявили о расследовании в связи со съемками в заповеднике без необходимых разрешений. Министерство сельского хозяйства, рыболовства и окружающей среды Испании выяснило, что продюсерская компания не получала разрешения» на съемку клипа в Сес-Салинес.

Продюсерская компания WeOwnTheCity в результате расследования была оштрафована на €6 тысяч. При этом официальные лица заявили, что, поскольку району не был причинен долгосрочный ущерб, дополнительные штрафы вменяться не будут.

В июле Кэти Перри чуть не упала в толпу зрителей на летающей стрекозе. Инцидент случился на концерте в Сан-Франциско.

