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Экспертиза не исключила, что Анна Седокова довела до самоуйбийства Яниса Тимму

Mash: экспертиза показала, что Тимма не убивал себя из-за проблем с психикой
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Михаил Фролов/Global Look Press

Родители Яниса Тиммы — Райтис и Аусма — намерены привлечь экс-супругу сына, певицу Анну Седокову по статье о доведении до самоубийства, ссылаясь на результаты судмедэкспертизы. Об этом сообщает Mash.

Эксперты из клинической больницы №1 им Н.А. Алексеева в Москве, как утверждает Telegram-канал, пришли к выводу, что на момент трагедии Тимма был «психически здоров и не мог себя убить из-за ментальных проблем». Также в организме спортсмена не нашли следов запрещенных веществ. В то же время специалисты не исключили, что на момент смерти баскетболист страдал от депрессии, а также был склонен к эмоциональности и демонстративному поведению.

Mash утверждает, что Райтис и Аусма Тиммы намерены провести еще одну экспертизу с целью выяснить, какие события могли послужить причиной возникновения депрессии у сына. Родители считают, что к смерти сына причастна Анна Седокова, поэтому борются за привлечение артистки к ответственности по статье о доведении до самоубийства. Они подали заявления против певицы как в России, так и в Латвии.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря.Трагедия произошла в ночь после дня рождения артистки. Тело мужчины нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. После Седокова попала в клинику из-за нервного срыва, из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Ранее стало известно, что с Петросяна и Степаненко требуют полмиллиона рублей из-за развода.

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