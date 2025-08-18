На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Напророчил»: знакомые о последнем видео актера Гранкина

Знакомая рассказала, что актер Гранкин никогда не жаловался на здоровье
Дмитрий Гранкин/VK

Знакомая актера Дмитрия Гранкина Мария обратила внимание на роковое видео в соцсетях, которое артист опубликовал перед кончиной. Женщину цитирует aif.ru.

«Это эпизод из сериала, где он играет патологоанатома. Как напророчил сам себе», — говорит Мария.

Женщина, знавшая усопшего с начала 2000-х, утверждает, что Гранкин никогда не жаловался на здоровье и был жизнерадостным человеком — «энерджайзером».

Дмитрия Гранкина не стало 12 августа в возрасте 48 лет. Из-за болезни почек у него развилась сердечная недостаточность. Кроме того, полтора года назад артист перенес инсульт.

Гранкин начал сниматься еще в детстве, его первой картиной стал фильм «Воскресный папа». Кроме того, снимался в сериалах «Филин», «Женское дело», «Ментовские войны», «Невский», «Бандитский Петербург», «Литейный», был актером дубляжа.

Ранее не стало писателя Евгения Чижова.

