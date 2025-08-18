На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В 103 года умер автор логотипа бондианы

Скончался голливудский дизайнер Джо Кэрофф
Simone Bloch

Графический дизайнер Джо Карофф, придумавший логотип с пистолетом и цифрами 007 для Джеймса Бонда, умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сыновья Кэроффа Питер и Майкл рассказали, что голливудский художник умер за день до своего 104-го дня рождения. В последние дни жизни он получал паллиативную помощь в своем доме на Манхэттене.

Карофф также создал начальную заставку для «Последнего искушения Христа» Мартина Скорсезе, нарисовал около дюжины постеров к фильмам Вуди Аллена, а также постеры к фильмам «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Вестсайдская история» и «Вечер трудного дня», разработал типографику для фильма «Последнее танго в Париже».

Художник вышел на пенсию в 2006 году в возрасте 86 лет, чтобы сосредоточиться на живописи.

Известно, что продюсеры бондианы не общались с Кэроффом в течение десятилетий после создания логотипа. Однако на свое столетие дизайнер получил часы Omega с гравировкой 007 от продюсеров франшизы Барбары Брокколи, Майкла Г. Уилсона и EON Productions.

Художник рассказывал, что выбросил почти все оригинальные рисунки, которые создавал для ставших культовыми фильмов.

«Возможно, это не очень умно, но я никогда не считал, что то, что я делаю, — это что-то грандиозное. Я просто работал, и точка. Я просто был художником», — признавался Кэрофф в интервью.

Кроме сыновей, у него остались невестки Рут и Синтия, а также внучка Дженнифер. Его жена Филлис, с которой он прожил 81 год, умерла в феврале, не дожив четырех дней до своего 101-летия.

В мае умер актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде. Бейкер играл антагониста Бонда в киноленте «Искры из глаз» (1987 год), а в фильмах «Золотой глаз» (1995 год) и «Завтра не умрет никогда» (1997 год)

Ранее сообщалось, что актер дубляжа Дмитрий Гранкин умер в возрасте 48 лет.

