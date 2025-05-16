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Умер актер, сыгравший в фильмах о Джеймсе Бонде

Актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Бонде, умер в возрасте 89 лет
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Supplied by Capital Pictures/Global Look Press

Американский актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех фильмах о Джеймсе Бонде, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Legacy.com.

Актер ушел из жизни 7 мая. Причина смерти не раскрывается.

Бейкер играл антагониста Бонда в киноленте «Искры из глаз» (1987 год), а в фильмах «Золотой глаз» (1995 год) и «Завтра не умрет никогда» (1997 год) он примерил на себя роль резидента ЦРУ в СССР и помогал «Агенту 007». Вплоть до выхода на пенсию в 2012 году, он снялся в 57 фильмах.

В конце марта стало известно, что в США на 87-м году жизни умер известный характерный актер Дэнис Арндт, сыгравший в том числе изумленного полицейского, разглядывающего Шэрон Стоун в сцене допроса в фильме «Основной инстинкт». Он появлялся в небольших ролях в сериалах «Она написала убийство», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и «Хорошая борьба», а также фильмах «Бандитки», «Лоскутное одеяло» и «Далекий гром».

Арндт много путешествовал по стране в рамках Орегонского Шекспировского фестиваля и исполнил роли в главных произведениях драматурга. В возрасте 77 лет актер единственный раз появился на Бродвее, где сыграл с Мэри-Луиз Паркер в двухактной постановке «Гейзенберг». За эту роль он был номинирован на премию «Тони».

Ранее в США назвали причину смерти двукратного лауреата «Оскара» Джина Хэкмена.

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