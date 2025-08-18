На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» возглавил российский прокат в уикенд

Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» получил в прокате РФ 21,6 млн за выходные
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Немецко-британский мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» возглавил на прошедших выходных кинопрокат в России. Об этом сообщает сайт kinobusiness.com.

«Пушистый форсаж: Гран-при» заработал 21,6 млн рублей. На втором месте с 20,2 млн рублей находится российская комедия «На деревню дедушке», главную роль в которой исполнил Юрий Стоянов. Третью позицию занял фильм ужасов «Одно целое», снятый совместно Австралией и США. Сборы за него составили 15,7 млн рублей.

В пятерку лидеров по сборам также вошли российские комедийные ленты «Мой папа — медведь» с 15,3 млн рублей и «Атель-матель» с 14,3 млн рублей.

6 августа сообщалось, что спортивная драма F1 («Формула-1») производства Apple Original Films стала самым кассовым проектом в фильмографии голливудского актера Брэда Питта. Мировые сборы картины, вышедшей в американский прокат 23 июня, составляют $546,6 млн.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером зарубежного проката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами