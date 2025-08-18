Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» возглавил российский прокат в уикенд

Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» получил в прокате РФ 21,6 млн за выходные

Немецко-британский мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» возглавил на прошедших выходных кинопрокат в России. Об этом сообщает сайт kinobusiness.com.

«Пушистый форсаж: Гран-при» заработал 21,6 млн рублей. На втором месте с 20,2 млн рублей находится российская комедия «На деревню дедушке», главную роль в которой исполнил Юрий Стоянов. Третью позицию занял фильм ужасов «Одно целое», снятый совместно Австралией и США. Сборы за него составили 15,7 млн рублей.

В пятерку лидеров по сборам также вошли российские комедийные ленты «Мой папа — медведь» с 15,3 млн рублей и «Атель-матель» с 14,3 млн рублей.

6 августа сообщалось, что спортивная драма F1 («Формула-1») производства Apple Original Films стала самым кассовым проектом в фильмографии голливудского актера Брэда Питта. Мировые сборы картины, вышедшей в американский прокат 23 июня, составляют $546,6 млн.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером зарубежного проката.