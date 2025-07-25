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Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером зарубежного проката

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером по зарубежным сборам в 2025 году
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«Марс Медиа»

Фильм «Мастер и Маргарита» занял первое место среди российских картин в зарубежном прокате в первой половине 2025 года. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные портала «Бюллетень кинопрокатчика».

Согласно информации источника, лента Михаила Локшина собрала за шесть месяцев $1,26 миллиона (99,4 миллиона рублей) в зарубежном прокате. При этом данные по странам СНГ в рейтинг не включались. В России экранизация произведения Михаила Булгакова собрала 2,3 миллиарда рублей, став первым фильмом в категории «18+», который преодолел отметку в два миллиарда.

На втором месте в списке оказалась сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», заработавшая $1 млн (79 миллионов рублей). Замкнул тройку лидеров мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» с суммой в $797 тысяч (62,8 миллиона рублей). Общие сборы российского кино в зарубежных кинотеатрах с января по июнь составили $4,6 миллиона (362,7 миллиона рублей).

Издание также отмечает, что наиболее прибыльными рынками для российских релизов в этом году стали Германия ($851 тысяча), Румыния ($462 тысячи) и Мексика ($364 тысячи).

До этого депутат Виталий Милонов призвал запретить показывать в фильмах бездетных женщин.

Ранее в Госдуме рассказали, какие российские фильмы могут понравиться американцам.

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