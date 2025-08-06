Назван лучший по выручке фильм в карьере Брэда Питта

Спортивная драма F1 («Формула-1») производства Apple Original Films стала самым кассовым проектом в фильмографии голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, мировые сборы картины, вышедшей в американский прокат 23 июня, составляют $546,6 млн. Фильм режиссера Джозефа Косински обошел по выручке предыдущий самый кассовый фильм с участием Питта «Война миров Z», который собрал в мировом прокате $540 млн.

Больше всего F1 заработал в Китае ($55,1 млн), Великобритании ($28 млн), Франции ($26,7 млн), Южной Корее ($24 млн) и в Мексике ($19,3 млн). На показах в формате IMAX в мировом прокате фильм собрал $84,7 млн.

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