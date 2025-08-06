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Назван лучший по выручке фильм в карьере Брэда Питта

Фильм «Формула-1» стал самым кассовым в карьере Брэда Питта
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POOL/Reuters

Спортивная драма F1 («Формула-1») производства Apple Original Films стала самым кассовым проектом в фильмографии голливудского актера Брэда Питта. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, мировые сборы картины, вышедшей в американский прокат 23 июня, составляют $546,6 млн. Фильм режиссера Джозефа Косински обошел по выручке предыдущий самый кассовый фильм с участием Питта «Война миров Z», который собрал в мировом прокате $540 млн.

Больше всего F1 заработал в Китае ($55,1 млн), Великобритании ($28 млн), Франции ($26,7 млн), Южной Корее ($24 млн) и в Мексике ($19,3 млн). На показах в формате IMAX в мировом прокате фильм собрал $84,7 млн.

С начала 2025 года в мировой кинопрокат вышло сразу несколько ремейков популярных картин, новых эпизодов культовых медиафраншиз и фильмов с оригинальным сюжетом. Многие новинки вызвали большой зрительский интерес. Здесь и вампирские хорроры, и высокобюджетные хиты студий-гигантов, и фестивальное независимое кино. «Газета.Ru» составила подборку лучших фильмов и громких премьер 2025 года.

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