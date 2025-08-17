На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С рэпера Эйкона потребовали 10 млн рублей за удары по охраннику

Охранник Черкесов потребовал с рэпера Эйкона 10 млн рублей после инцидента в Сочи
IMAGO/Martin Harris/Capital Pict/Global Look Press

Охранник Искандер Черкесов потребовал с американского рэпера Эйкона (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам) 10 миллионов рублей после инцидента в Сочи. Об этом сообщает Life со ссылкой SHOT.

На концерте Эйкон запрыгнул на плечи секьюрити Искандеру Черкесову, а затем постучал по его голове и щекам. Рэпер прокатился на охраннике по всему залу. По данным издания, изначально артист должен был запрыгнуть на своего охранника, прилетевшего с ним из США. Однако накануне выступления телохранителю стало плохо. Его заменил Черкесов. Однако с мужчиной не согласовали этот перфоманс.

Как отмечает SHOT, Эйкон не извинился перед Черкесовым после инцидента. Охранник захотел привлечь рэпера к ответственности. Он потребовал с него 10 миллионов рублей моральной компенсации и публичные извинения. По данным издания, мужчина готов обратиться в полицию.

7 августа Эйкон приехал в Россию. Первым делом он посетил Сочи, где выступил 8 августа. Артист заселился в отель Mantera Supreme Seaside. Там его встретили с красной дорожкой и кубанским хором, который спел рэперу «Полно вам, снежочки».

Ранее американский рэпер попросил баньку «по-черному» в Сочи.

