Американский рэпер попросил баньку «по-черному» в Сочи

Певец Akon после солд-аута в Москве собрался дать концерт в Сочи

Американский рэпер Akon (настоящее имя Алиам Дамала Тиам) попросил истопить ему баньку «по-черному» в Сочи. Об этом сообщило издание Super.

По данным издания, собрав солд-аут в Москве, артист планирует дать еще один концерт в Сочи и заодно решил опробовать настоящую русскую парную «по-черному» с видом на Кавказские горы.

В райдер певца входят натуральные чаи, травяные сборы, варенье, фрукты, овощи и только вегетарианское меню. Кроме того, он попросил организаторов достать для него свежие продукты с местных ферм.

Akon выступит с концертом на «ЦСКА Арене» 9 августа. Среди самых известных треков музыканта — «Smack That», «Bananza», «Right Now».

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