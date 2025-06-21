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Гогунский получил неожиданную поддержку после скандальных слов о женщинах

Актер Кучера поддержал Гогунского после слов о настроении женщин
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FAMETIME TV/YouTube

Актер Виталий Гогунский получил неожиданную поддержку от своего коллеги Оскара Кучеры. После скандальных слов Гогунского о женщинах Кучера высказался в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Недавно Гогунский в интервью заявил, что женщина не имеет права на плохое настроение при мужчине — иначе ей нужно «идти в сад» успокаиваться. В ответ многие стали возмущаться подобному предложению.

Кучера считает, что слова звезды «Универа» могли быть вырваны из контекста, а сам актер якобы хотел сказать, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины.

«Виталик сказал очень правильную вещь. А если нет, то в сад такого мужа», — говорит Кучера.

В беседе с Жигаловой он также призвал мужчин ответственно подходить к выбору жены и не останавливаться на женщине, у которой «каждый день болит голова».

Сам Кучера в 2023 году также попадал в фокус внимания общественности из-за скандального интервью — он согласился сняться в проекте Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), после чего подвергся критике.

Ранее за Гогунского вступилась его коллега по сериалу «Универ» Анна Хилькевич.

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