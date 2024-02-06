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Оскар Кучера резко поменял отношение к Орбакайте

Актер Оскар Кучера поддержал отмену концертов Орбакайте

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FAMETIME TV/YouTube

Актер Оскар Кучера рассказал в Telegram-канале, что резко поменял отношение к певице Кристине Орбакайте.

Изначально Кучера возмутился отмене концертов Орбакайте, назвав это «перебором». Он негодовал со слов одного из подписчиков Telegram-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который призывал запретить выступления «дочери иноагента России».

«Она ничего не говорила, никуда не улетала, да и сама Пугачева не иноагент, а жена иноагента. А Галкин далеко не отец Кристины. Что за бред! Что теперь каждого пискуна диванного будем слушать?! Бредятина», — заявил Кучера.

Через несколько часов после этой публикации Кучера взял свои слова назад и выступил за отмену концертов Орбакайте.

«Мне тут такое количество фоток с обнимашками Орбакайте с Покровским, Быковым и т.д. скинули, а также выступление в одежде цветов флага Украины, что беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа», — отметил актер.

В январе организатор концертов артистки Оганнес Тухманян сообщал, что команда певицы Кристины Орбакайте и организаторы гастролей не понимают действий активистов, которые добиваются отмены ее выступлений, запланированных на март.

Ранее музыкальный обозреватель оценил шансы Орбакайте выступать в России.

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