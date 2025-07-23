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Жена Бари Алибасова — младшего ослепла из-за халатности врачей: «Поражает их цинизм»

Сын Бари Алибасова Бари заявил, что его жена ослепла из-за халатности врачей
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Инстаграм @barialibasovjr

Сын продюсера Бари Алибасова Бари подал заявление в полицию, поскольку связывает с халатностью врачей причину слепоты его супруги. Об этом сообщает «СтарХит».

Жена Алибасова-младшего Арина Маершиной наблюдалась перед родами около года в одной из клиник Нижнего Новгорода. У женщины не было никаких противопоказаний к естественным родам, но, когда начались схватки, то она начала слепнуть. Маершина настояла, чтобы ей сделали кесарево сечение, однако, как уверил сын продюсера, сетчатка глаза супруги «разорвалась в хлам», пока врачи разбирались, могут ли они прибегнуть к хирургическому вмешательству.

«Несмотря на то, что мы год платили за наблюдение и обследования, врачи все равно допустили такую ситуацию. <...> Подозреваю, что они специально подписали запрет на кесарево, чтобы сетчатка порвалась и мы пришли к ним делать операцию по сшивке», — предположил Алибасов-младший.

Уже после родов Маершина сделала операцию по восстановлению зрения в той же клинике, но у нее начались осложнения. Алибасов-младший заявил, что супруга постоянно «просыпалась от дикой боли в глазу». Позднее выяснилось, что у супруги Алибасова остался силикон в глазу. Ей предложили новую операцию.

«Меня поразил цинизм врачей. Ей сказали: «Ничего страшного, мы можем вообще заменить вам глаз. С этим теперь уже ничего не сделать!», — вспомнил сын продюсера.

В столичном НИИ глазных болезней им. М. Краснова, куда супруги обратились впоследствии, подтвердили, что в районе глазной сетчатки остался инородный предмет. Сейчас Бари Алибасов-младщий готовит судебный иск против клиники Нижнего Новгорода. Пара уже обратилась в полицию, чтобы зафиксировать факт того, что в нижегородской больнице им отказываются выдавать документы.

«Я не знаю, как компенсация поможет моей жене вернуться к прежней полноценной жизни — ей нанесли непоправимую травму, она на всю жизнь ослепла. <…> Искусственный глаз — это жалкое подобие настоящего», — подытожил Алибасов-младший.

12 мая стало известно, что сын Бари Алибасова Бари женился в десятый раз на шахматистке Арине. Пара узаконила свои отношения, когда девушка находилась на седьмом месяце беременности. Сейчас они супруги растят общую дочь Эмилию.

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