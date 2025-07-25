Баста рассказал о смысле своего мюзикла «Любовь без памяти»

Мюзикл рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Любовь без памяти» посвящен мысли о том, что молодежь умеет любить точно так же, как и взрослое поколение. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на сборе труппы.

«Молодежь 100% любит так же, как мы. Чем удивительна любовь — она нам неподвластна. Мы перед ней максимально бессильны. Находимся в ее власти. Может, мы любили другими словами, другими изъяснениями, но чувствуем мы точно так же», — поделился он.

По его словам, любовь одинакова во всех исторических эпохах, а также в литературе. Однако она может выражаться в различных формах.

Он отметил, что в каждой исторической эпохе и в литературе любовь одинаковая, но ее выражения приобретают различные формы. Читая сейчас классическую литературу, по словам Басты, мы все поймем, о чем в ней говорится.

В спектакле присутствуют отсылки к творческому пути Басты, в нем прозвучат специально написанные для произведения композиции, а также уже известные хиты Басты и Ноггано.

В конце июня корреспондент «Газеты.Ru» сообщил, что Баста сохраняет абсолютное спокойствие перед своим вторым концертом в столичных «Лужниках». Вакуленко раскрыл, что занимается спортом незадолго до выхода на сцену, что, среди прочего, помогает ему справиться со стрессом.

Ранее Баста рассказал, жалеет ли он об ошибках молодости.