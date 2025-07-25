На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Баста рассказал о смысле своего мюзикла «Любовь без памяти»

Рэпер Баста: молодежь умеет любить так, как взрослое поколение
true
true
true
close
Алёна Яшина

Мюзикл рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) «Любовь без памяти» посвящен мысли о том, что молодежь умеет любить точно так же, как и взрослое поколение. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на сборе труппы.

«Молодежь 100% любит так же, как мы. Чем удивительна любовь — она нам неподвластна. Мы перед ней максимально бессильны. Находимся в ее власти. Может, мы любили другими словами, другими изъяснениями, но чувствуем мы точно так же», — поделился он.

По его словам, любовь одинакова во всех исторических эпохах, а также в литературе. Однако она может выражаться в различных формах.

Он отметил, что в каждой исторической эпохе и в литературе любовь одинаковая, но ее выражения приобретают различные формы. Читая сейчас классическую литературу, по словам Басты, мы все поймем, о чем в ней говорится.

В спектакле присутствуют отсылки к творческому пути Басты, в нем прозвучат специально написанные для произведения композиции, а также уже известные хиты Басты и Ноггано.

В конце июня корреспондент «Газеты.Ru» сообщил, что Баста сохраняет абсолютное спокойствие перед своим вторым концертом в столичных «Лужниках». Вакуленко раскрыл, что занимается спортом незадолго до выхода на сцену, что, среди прочего, помогает ему справиться со стрессом.

Ранее Баста рассказал, жалеет ли он об ошибках молодости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами