Наталья Подольская подарила Мари Краймбрери молокоотсос

Певица Наталья Подольская призналась в беседе с Telegram-каналом ROCKET MAG, что подарила коллеге Мари Краймбрери молокоотсос.

Подольская приняла решение купить Краймбрери этот прибор после того, как узнала о беременности коллеги. Артистка назвала молокоотсос очень нужным и полезным подарком для матерей.

«Она меня благодарила. Он ей очень пригодился», — рассказала певица.

19 мая Мари Краймбрери и блогер Дава (Давид Манукян — настоящее имя) впервые стали родителями. У них родилась дочь.

16 марта Манукян опубликовал видео с тайной свадьбы с возлюбленной, певицей Мари Краймбрери. Влюбленные были запечатлены в ЗАГСе. В начале ролика Дава и Краймбрери целовались, а после повернулись к оператору и показали кольца.

19 апреля продюсер Сергей Дворцов заявил, что Дава получает до 5 миллионов в месяц. Шоумен уверен, что карьера Манукяна пошла в гору после свадьбы с Краймбрери. Как отметил продюсер, блогер не увеличил свой гонорар после церемонии бракосочетания.

Ранее стало известно о многомиллионных заработках лейбла сестры Меладзе.