Концерт Xolidayboy отменили из-за угрозы атаки беспилотников

xoxolidayboy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концерт тиктокера и исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Ставрополе отменили из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает News Tracker.

Выступление, запланированное на 20 августа этого года на ставропольском стадионе «Динамо», перенесли почти на год — на 9 июня следующего года. В качестве официальной причины команда артиста указали возможную угрозу атаки БПЛА.

Решение, объяснили представители артиста, пришлось принять по просьбе администрации стадиона, уведомившей о невозможности проведения массовых мероприятий.

«Безопасность, здоровье и комфорт гостей — превыше всего», — напоминают организаторы.

По купленным билетам можно будет пройти на концерт в новую дату.

В начале августа власти Калужской области не согласовали проведение музыкального фестиваля Signal. Глава администрации Дзержинского района области Егор Вирков объяснил, что осуществление мероприятия может представлять угрозу для людей из-за атак БПЛА.

